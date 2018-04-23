Генсек ООН визнав, що Радбез в існуючому вигляді не може вирішити міжнародні проблеми
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що в даний час ООН не може вирішити міжнародні проблеми, перебуваючи в існуючому вигляді. Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу SVT, інформує УНН.
За словами Гутерріша, поки в РБ ООН існують такі принципові розбіжності, вирішити ситуацію навколо Сирії неможливо. “У Сирії присутні кілька різних армій, всілякі ополченці, бойовики з усього світу, стикаються різні інтереси, йде холодна війна, є конфлікт між сунітами і шиїтами, існують і інші розбіжності між різними частинами регіону. Очевидно наївно вважати, що ООН може магічно вирішити всі ці проблеми, особливо коли Рада Безпеки настільки розрізнена”, — повідомив голова ООН.
“У нас є структурна проблема в РБ: вона представляє той світ, яким він виглядав після Другої світової війни, РБ вже не уявляє світ сьогодні. Вето стало інструментом, який використовується занадто часто. Існує дискусія про реформи, щоб РБ більше відповідав сьогоднішньому світу. Як я вже неодноразово говорив: без реформи Ради Безпеки не буде повної реформи ООН”, — вважає генсек.
Як повідомляв УНН, холодна війна повертається. Про це сказав Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час лекції в Упсальському Університеті.