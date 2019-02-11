Генсек ООН проведет встречу с главой венесуэльского МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса прибудет в Нью-Йорк, где проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом заявил журналистам заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает УНН со ссылкой на материалы ООН.
“У господина Гутерриша будет с ним встреча сегодня во вторую половину дня, но она состоится не в здании ООН, а в личной резиденции генсека”, — информировал он. Хак уточнил, что встреча пройдет по запросу Арреасы.
Как сообщал УНН, Венесуэла направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на открытии учений “Ангостура-200” в штате Миранда. Параллельно, Мадуро дал старт крупнейшим в истории Венесуэлы военным учением.