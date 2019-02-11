Венесуела планує модернізувати системи повітряної і ракетної оборони - Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Венесуела направить кошти на закупівлі сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро на відкритті навчань “Ангостура-200” в штаті Міранда, інформує УНН.
“Ми направимо достатньо коштів, щоб наші солдати й ополченці отримали найсучасніше озброєння, щоб у Венесуели були протиповітряні та протиракетні системи оборони”, — сказав він.
“У нас буде найрозвиненіше озброєння, від комплексів „Ігла“ у солдатів (переносний зенітно-ракетний комплекс) до найостанніших ракет”, — пообіцяв Мадуро учасникам навчань.
Венесуельський президент також підкреслив, що “солдати (Симона) Болівара (герой війни за незалежність іспанських колоній) змусять дорого заплатити американську імперію, якщо вона посміє торкнутися венесуельської землі”. “Армія і народ Венесуели захистять честь і гідність батьківщини, яка бореться за своє майбутнє вже 200 років. Досить загроз, (президент США) Дональд Трамп!” — заявив він.
Nuestros hombres y mujeres de la #FANB, están altamente entrenados y con máxima moral para defender, de cualquier imperio, nuestra tierra sagrada. ¡Vivan los Soldados y Soldadas de la Patria! pic.twitter.com/J1yi7eBAe0— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 11 лютого 2019 р.
Нагадуємо, Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням.