Венесуэла планирует модернизировать системы воздушной и ракетной обороны - Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Венесуэла направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на открытии учений “Ангостура-200” в штате Миранда, информирует УНН.
“Мы направим достаточно средств, чтобы наши солдаты и ополченцы получили самое современное вооружение, чтобы у Венесуэлы были противовоздушные и противоракетные системы обороны”, — сказал он.
“У нас будет самое развитое вооружение, от комплексов „Игла“ у солдат (переносной зенитно-ракетный комплекс) до самых последних ракет”, — пообещал Мадуро участникам учений.
Венесуэльский президент также подчеркнул, что “солдаты (Симона) Боливара (герой войны за независимость испанских колоний) заставят дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли”. “Армия и народ Венесуэлы защитят честь и достоинство родины, которая борется за свое будущее уже 200 лет. Хватит угроз, (президент США) Дональд Трамп!” — заявил он.
Nuestros hombres y mujeres de la #FANB , están altamente entrenados y con máxima moral para defender , de cualquier imperio, nuestra tierra sagrada. ¡Vivan los Soldados y Soldadas de la Patria! pic.twitter.com/J1yi7eBAe0— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 11 февраля 2019
Напоминаем, Мадуро дал старт крупнейшим в истории Венесуэлы военным учениям.