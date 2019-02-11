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Генсек ООН проведе зустріч з главою венесуельського МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаса прибуде в Нью-Йорк, де проведе зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Про це заявив журналістам заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак, інформує УНН з посиланням на матеріали ООН.

“У пана Гутерріша буде з ним зустріч сьогодні в другу половину дня, але вона відбудеться не в будівлі ООН, а в особистій резиденції генсека”, — інформував він. Хак уточнив, що зустріч пройде за запитом Арреаси.

Як повідомляв УНН, Венесуела направить кошти на закупівлі сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони. Про це заявив президент країни Ніколас Мадуро на відкритті навчань “Ангостура-200” в штаті Міранда. Паралельно, Мадуро дав старт найбільшим в історії Венесуели військовим навчанням.

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