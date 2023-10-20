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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек ООН прибыл в Египет для разблокирования доставки гумпомощи в Газу

Киев • УНН

 • 184413 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прибыл на Северный Синай, который расположен на северо-востоке Египта, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Офиса спикера Генсека ООН в соцсети X.

Генсек ООН прибыл в Египет для разблокирования доставки гумпомощи в Газу

Цитата

«Только что прибыл на северный Синай. Почти две недели Газа обходится без каких-либо поставок топлива, еды, воды и медикаментов. ООН сосредотачивает все свои усилия на бесперебойной операции по доставке важной гуманитарной помощи населению Газы», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее посол Украины в Каире Николай Нагорный заявил, что механизм эвакуации украинцев и других иностранцев из сектора Газы может быть запущен сегодня во время визита в Египет Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Президент Джо Байден заявил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился на разрешение в Газу до 20 грузовиков помощи, которые направят крайне важные товары на территорию.

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