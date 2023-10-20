Генсек ООН прибув в Єгипет для розблокування доставки гумдопомоги в Газу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш прибув на Північний Синай, який розташований на північному сході Єгипту, повідомляє УНН із посиланням на допис Офісу речника Генсека ООН у соцмережі X.
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«Щойно прибув на північний Синай. Майже два тижні Газа обходиться без будь-яких поставок палива, їжі, води та медикаментів. ООН зосереджує всі свої зусилля на безперебійній операції з доставки важливої гуманітарної допомоги населенню Гази», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Раніше посол України в Каїрі Микола Нагорний заявив, що механізм евакуації українців та інших іноземців із сектора Гази може бути запущений сьогодні під час візиту до Єгипту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.
Президент Джо Байден заявив, що президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі погодився на дозвіл до Гази до 20 вантажівок допомоги, які направлять вкрай важливі товари на територію.