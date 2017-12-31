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Генсек ООН накануне 2018-го записал предупреждение для мира

Киев • УНН

 • 14591 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В канун Нового 2018 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш записал предупреждение - "сигнал тревоги для нашего мира", а также призвал лидеров принять эту новогоднюю резолюцию, передает УНН.

Генсек ООН накануне 2018-го записал предупреждение для мира

"Дорогие друзья во всем мире, с Новым годом. Когда я занял должность год назад, я обратился с призывом объявить 2017 годом мира. К сожалению, коренным образом, мир пошел в обратном направлении. По случаю Нового 2018 я не обращаюсь с призывом. Я обращаюсь с предупреждением - сигналом тревоги для нашего мира. Конфликты обострились и появились новые опасности", - заявил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что глобальное беспокойство по ядерному оружию является наиболее серьезным со времен "холодной войны".

"Изменения климата происходят быстрее, чем мы на них реагируем. Растет неравенство. Мы видим ужасные нарушения прав человека. Усиливается национализм и ксенофобия. Начиная 2018, я призываю к единству. Я искренне верю мы можем сделать наш мир более надежным и безопасным", - добавил он.

Гутерреш выразил уверенность, что "мы можем урегулировать конфликты, преодолеть ненависть и защитить наши общие ценности".

Вместе с тем он подчеркнул, что "мы можем достичь этого только совместными усилиями".

"Я призываю всех лидеров принять эту новогоднюю резолюцию: Уменьшить разрыв. Преодолеть противоречия. Восстановить доверие, объединив людей вокруг общих целей. Единство - это наш путь. Наше будущее зависит от этого. Я желаю вам мира и здоровья в 2018. Thank you. Shokran. Xie Xie. Merci. Spasiba. Gracias. Obrigado", - резюмировал генсек ООН.

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