Генсек ООН напередодні 2018-го записав попередження для світу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У переддень Нового 2018-го року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш записав попередження — “сигнал тривоги для нашого світу”, а також закликав лідерів прийняти цю новорічну резолюцію, передає УНН.
“Дорогі друзі у всьому світі, З Новим роком. Коли я зайняв посаду рік тому, я звернувся із закликом оголосити 2017 роком миру. На жаль, докорінним чином, світ пішов у протилежному напрямку. З нагоди Нового 2018 року я не звертаюсь із закликом. Я звертаюсь із попередженням — сигналом тривоги для нашого світу. Конфлікти загострились та з’явились нові небезпеки”, — заявив Гутерреш.
Генсек ООН наголосив, що глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим з часів “Холодної війни”.
“Зміни клімату відбуваються швидше, ніж ми на них реагуємо. Зростає нерівність. Ми бачимо жахливі порушення прав людини. Посилюється націоналізм та ксенофобія. Починаючи 2018 рік, я закликаю до єдності. Я щиро вірю ми можемо зробити наш світ надійнішим та безпечнішим”, — додав він.
Гутерреш висловив упевненість, що “ми можемо врегулювати конфлікти, подолати ненависть та захистити наші спільні цінності”.
Разом з тим він наголосив, що “ми можемо досягнути цього лише спільними зусиллями”.
“Я закликаю усіх лідерів прийняти цю новорічну резолюцію: Зменшити розрив. Подолати суперечності. Відновити довіру, об’єднавши людей навколо спільних цілей. Єдність — це наш шлях. Наше майбутнє залежить від цього. Я бажаю вам миру та здоров’я в 2018. Thank you. Shokran. Xie Xie. Merci. Spasiba. Gracias. Obrigado”, — резюмував генсек ООН.