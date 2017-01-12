Генсек ОБСЕ: до окончания мандата миссии в Украине необходимо оценить гуманитарную ситуацию на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ до конца мандата в Украине должна пересмотреть гуманитарную ситуацию, чтобы после продления мандата эффективно работать и обеспечивать безопасность людей. Об этом во время брифинга сообщил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, передает УНН.
"В марте мы обновим мандат СММ ОБСЕ, продлим его, поэтому в этом контексте мы должны обновить наше видение нашей работы. То есть, мы должны посмотреть на гуманитарную ситуацию, которая чрезвычайно серьезная, и затем попытаться обеспечить защиту мирных жителей", - рассказал Л.Заньер.
Как сообщал УНН, действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц, находясь в Мариуполе, заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее вести наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.