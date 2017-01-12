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Генсек ОБСЄ: до закінчення мандату місії в Україні необхідно оцінити гуманітарну ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ до завершення мандату в Україні має переглянути гуманітарну ситуацію, щоб після продовження мандату ефективно працювати та забезпечувати безпеку людей. Про це під час брифінгу повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр, передає УНН.

“У березні ми оновимо мандат СММ ОБСЄ, продовжимо його, тому в цьому контексті ми маємо оновити наше бачення щодо нашої роботи. Тобто, ми маємо подивитись на гуманітарну ситуацію, яка надзвичайно серйозна, і потім спробувати забезпечити захист мирних жителів”, — розповів Л.Заньєр.

Як повідомляв УНН, чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц, перебуваючи в Маріуполі, заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.

Українські Національні Новини

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