Генсек ОБСЄ: до закінчення мандату місії в Україні необхідно оцінити гуманітарну ситуацію на Донбасі

“У березні ми оновимо мандат СММ ОБСЄ, продовжимо його, тому в цьому контексті ми маємо оновити наше бачення щодо нашої роботи. Тобто, ми маємо подивитись на гуманітарну ситуацію, яка надзвичайно серйозна, і потім спробувати забезпечити захист мирних жителів”, — розповів Л.Заньєр.

Як повідомляв УНН, чинний голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц, перебуваючи в Маріуполі, заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.