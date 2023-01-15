Генсек НАТО не видит перспектив в отношениях с рф даже после наступления мира в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нормализация отношений между странами Запада и россией не наступит даже после окончания войны в Украине. Такую оценку он высказал в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в воскресенье, передает УНН.
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«Это будет не так, как раньше. Даже если в Украине замолчат пушки, нам не стоит ожидать нормализации наших отношений с россией», - сказал он.
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Глава НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что альянс будет поддерживать Украину «пока это будет нужно», и повторил, что дверь к членству в крупнейшей в мире организации по безопасности остается открытой для всех, включая Киев.