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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Генсек НАТО не бачить перспектив у відносинах із рф навіть після настання миру в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що нормалізація відносин між країнами Заходу та росією не настане навіть після закінчення війни в Україні. Таку оцінку він висловив в інтерв'ю газеті Handelsblatt, опублікованому в неділю, передає УНН.

Генсек НАТО не бачить перспектив у відносинах із рф навіть після настання миру в Україні

Цитата

«Це буде не так, як раніше. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, нам не варто очікувати на нормалізацію наших відносин з росією», - сказав він.

Доповнення

Глава НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що альянс підтримуватиме Україну «доки це буде потрібно», і повторив, що двері до членства в найбільшій у світі організації з безпеки залишаються відчиненими для всіх, включаючи Київ.

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