Генсек НАТО не бачить перспектив у відносинах із рф навіть після настання миру в Україні

Цитата

«Це буде не так, як раніше. Навіть якщо в Україні замовчать гармати, нам не варто очікувати на нормалізацію наших відносин з росією», - сказав він.

Доповнення

Глава НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що альянс підтримуватиме Україну «доки це буде потрібно», і повторив, що двері до членства в найбільшій у світі організації з безпеки залишаються відчиненими для всіх, включаючи Київ.