Генпрокурор призвал ВР усилить ответственность за коррупционные преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Верховную Раду усилить ответственность за совершение коррупционных преступлений, которыми, в частности, предусмотреть не менее одного года лишения свободы за коррупцию. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь об итогах работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.
"Сегодня я хочу обратиться к ВР с предложением следующих изменений в законодательство. Во-первых, усиление уголовной ответственности за получение или дачу взятки, незаконное обогащение и других составов коррупционных преступлений, которые предусмотрены статьями 210, 354, 364, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369", - сказал он.
Ю.Луценко убежден, что никаких штрафов за совершение таких коррупционных преступлений быть не может.
"Не менее одного года лишения свободы. Это нижняя граница оценки любым судьей любого коррупционного преступления", - подчеркнул генпрокурор.
Он отметил, что такие изменения необходимы для утверждения справедливости в суде во время вынесения приговоров коррупционерам.
Напомним, Верховная Рада безотлагательно рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.