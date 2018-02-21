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Генпрокурор призвал ВР усилить ответственность за коррупционные преступления

Генпрокурор призвал ВР усилить ответственность за коррупционные преступления

Киев  •  УНН

 • 12701 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Верховную Раду усилить ответственность за совершение коррупционных преступлений, которыми, в частности, предусмотреть не менее одного года лишения свободы за коррупцию. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь об итогах работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.

"Сегодня я хочу обратиться к ВР с предложением следующих изменений в законодательство. Во-первых, усиление уголовной ответственности за получение или дачу взятки, незаконное обогащение и других составов коррупционных преступлений, которые предусмотрены статьями 210, 354, 364, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369", - сказал он.

Ю.Луценко убежден, что никаких штрафов за совершение таких коррупционных преступлений быть не может.

"Не менее одного года лишения свободы. Это нижняя граница оценки любым судьей любого коррупционного преступления", - подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что такие изменения необходимы для утверждения справедливости в суде во время вынесения приговоров коррупционерам.

Напомним, Верховная Рада безотлагательно рассмотреть законопроект о Антикоррупционном суде с учетом поправок, необходимых для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренной программой МВФ обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии.

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