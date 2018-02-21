Генпрокурор закликав ВР посилити відповідальність за корупційні злочини
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав Верховну Раду посилити відповідальність за вчинення корупційних злочинів, якими, зокрема, передбачити не менше одного року позбавлення волі за корупцію. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, звітуючи про підсумки роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні я хочу звернутися до ВР з пропозицією наступних змін до законодавства. По-перше, посилення кримінальної відповідальності за одержання або надання хабара, незаконне збагачення та деяких інших складів корупційних злочинів, які передбачаються статтями 210, 354, 364, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369”, — сказав він.
Ю.Луценко переконаний, що ніяких штрафів за вчинення таких корупційних злочинів бути не може.
“Не менше одного року позбавлення волі. Це нижня межа оцінки будь-яким суддею будь-якого корупційного злочину”, — наголосив Генпрокурор.
Він зауважив, що такі зміни конче потрібні для утвердження справедливості в суді під час постановлення вироків корупціонерам.
Нагадаємо, Верховна Рада має невідкладно розглянути законопроект щодо Антикорупційного суду з врахуванням поправок, необхідних для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою МВФ зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії.