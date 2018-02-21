Генпрокурор закликав ВР посилити відповідальність за корупційні злочини

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав Верховну Раду посилити відповідальність за вчинення корупційних злочинів, якими, зокрема, передбачити не менше одного року позбавлення волі за корупцію. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, звітуючи про підсумки роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.