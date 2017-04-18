Генпрокурор потерял полномочия увольнять и назначать на должности в ГПУ

"Сейчас начинается радикальная реформа в системе управления органов прокуратуры в государстве. Ранее Генеральный прокурор имел полномочия лично, самостоятельно назначать на должности и снимать любого. Теперь все меняется, согласно действующему законодательству с 15 апреля, я потерял диктаторские полномочия по назначению", - заявил Ю.Луценко.

Он добавил, что в течение месяца будет сформировано органы прокурорского самоуправления.

По словам Ю.Луценко, делегатов для участия во Всеукраинской конференции прокуроров, во время которой уже будут избраны члены в Совет прокуроров Украины и квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, изберут на собрании работников прокуратур всех уровней и центрального аппарата.

"Это замедлит кадровую работу, но, мне кажется, это очень хорошо, учитывая, что прокуратура перестанет быть постсоветской. Я осознаю, что возникнет много организационных проблем, тем не менее это шаг в правильном направлении, с любыми проявлениями тоталитаризма, в том числе в прокуратуре, надо покончить", - сказал Ю.Луценко, добавив, что Совет прокуроров будет выбирать на должности как заместителей генпрокурора так и прокуроров районов.

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Стоит отметить, что 15 апреля вступил в силу Закон Украины "О прокуратуре" в части выполнения положений о функционировании органов прокурорского самоуправления и квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.