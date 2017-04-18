Генпрокурор втратив повноваження звільняти і призначати на посади у ГПУ

“Зараз починається радикальна реформа у системі управління органів прокуратури в державі. Раніше Генеральний прокурор мав повноваження особисто, самостійно призначати на посади і знімати будь-кого. Тепер все змінюється, згідно чинного законодавства з 15 квітня, я втратив диктаторські повноваження по призначенням”, — заявив Ю.Луценко.

Він додав, що протягом місяця буде сформовано органи прокурорського самоврядування.

За словами Ю.Луценко делегатів для участі у Всеукраїнській конференції прокурорів, під час якої вже буде обрано членів до Ради прокурорів України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів оберуть на зборах працівників прокуратур усіх рівнів та центрального апарату.

“Це сповільнить кадрову роботу, але, мені здається, це дуже добре з огляду на те, що прокуратура перестане бути пострадянською. Я усвідомлюю, що виникне багато організаційних проблем, тим не менше це крок у правильному напрямку, з будь-якими проявами тоталітаризму, в тому числі в прокуратурі, треба покінчити”, — сказав Ю.Луценко, додавши, що Рада прокурорів обиратиме на посади як заступників генпрокурора так і прокурорів районів.

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Варто зазначити, що 15 квітня набрав чинності Закон України “Про прокуратуру” в частині виконання положень щодо функціонування органів прокурорського самоврядування та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.