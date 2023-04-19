Генпрокурор Украины встретился с представителями Министерства юстиции США: обсудили расследование военных преступлений рф

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"Наши команды тесно сотрудничают почти ежедневно. Сегодня мы обменялись информацией по расследованию военных преступлений рф, обсудили планы и наметили дальнейшие направления работы. Украинские прокуроры благодарны США за экспертность и поддержку", - отметил Костин.

Напомним

Министерство юстиции США планирует этим летом направить в посольство США в Киеве постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами.