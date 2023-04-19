Генпрокурор Украины встретился с представителями Министерства юстиции США: обсудили расследование военных преступлений рф
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Генерельный прокурор Андрей Костин провел встречу с представителями Министерства юстиции США, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Офиса Генерального прокурора.
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"Наши команды тесно сотрудничают почти ежедневно. Сегодня мы обменялись информацией по расследованию военных преступлений рф, обсудили планы и наметили дальнейшие направления работы. Украинские прокуроры благодарны США за экспертность и поддержку", - отметил Костин.
Напомним
Министерство юстиции США планирует этим летом направить в посольство США в Киеве постоянного юридического советника, который будет работать с украинскими партнерами.