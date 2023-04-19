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Генпрокурор України зустрівся з представниками Міністерства юстиції США: обговорили розслідування воєнних злочинів рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. В рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Генерельний прокурор Андрій Костін провів зустріч з представниками Міністерства юстиції США, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Генерального прокурора.

Цитата

"Наші команди тісно співпрацюють майже щодня. Сьогодні ми обмінялися інформацією щодо розслідування воєнних злочинів рф, обговорили плани та окреслили подальші напрями роботи. Українські прокурори вдячні США за експертність та підтримку" - зазначив Костін.

Нагадаємо

Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США у Києві постійного юридичного радника, який буде працювати з українськими партнерами.

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