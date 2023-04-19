Генпрокурор України зустрівся з представниками Міністерства юстиції США: обговорили розслідування воєнних злочинів рф
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Генерельний прокурор Андрій Костін провів зустріч з представниками Міністерства юстиції США, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Офісу Генерального прокурора.
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"Наші команди тісно співпрацюють майже щодня. Сьогодні ми обмінялися інформацією щодо розслідування воєнних злочинів рф, обговорили плани та окреслили подальші напрями роботи. Українські прокурори вдячні США за експертність та підтримку" - зазначив Костін.
Нагадаємо
Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США у Києві постійного юридичного радника, який буде працювати з українськими партнерами.