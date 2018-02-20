Генпрокурор проведет закрытую встречу с родственниками Небесной Сотни
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретится сегодня с родственниками активистов, погибших во время Революции Достоинства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Так, по информации ГПУ, Генеральный прокурор сегодня в 15:00 проведет встречу с представителями ОО "Семьи Героев Небесной Сотни".
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"Семьи (Героев Небесной Сотни - ред.) захотели провести встречу без прессы, если они передумают, то будет сообщено средствам массовой информации", - сообщили в пресс-службе.