Генпрокурор проведе закриту зустріч з родичами Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрінеться сьогодні з родичами активістів, які загинули під час Революції Гідності. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Так,за інформацією ГПУ, генеральний прокурор сьогодні о 15:00 проведе зустріч з представниками ГО “Родини Героїв Небесної Сотні”.
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“Родини (Героїв Небесної Сотні — ред.) захотіли провести зустріч без преси, якщо вони передумають, то буде повідомлено засобам масової інформації” — повідомили в прес-службі.