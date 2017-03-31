Генпрокурор прокомментировал гибель полковника СБУ в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сотрудник Службы безопасности Украины умер от кровотечения вследствие потери обеих ног в результате взрыва автомобиля. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Сегодня в Мариуполе был террористический акт, был подорван один из автомобилей, сотрудник СБУ пострадал и погиб”, — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
В свою очередь Ю.Луценко отметил, что этим сотрудником оказался руководитель контртеррористического подразделения Донецкого управления СБУ.
“Погиб в собственном автомобиле, произошел взрыв, он потерял обе ноги и от кровотечения умер в скорой помощи”, — сказал он.
Как сообщал УНН, в Мариуполе погиб полковник Службы безопасности Украины Александр Хараберюш в результате подрыва автомобиля боевиками.