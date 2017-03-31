Генпрокурор прокоментував загибель полковника СБУ в Маріуполі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Співробітник Служби безпеки України помер від кровотечі внаслідок втрати обох ніг внаслідок вибуху автомобіля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні в Маріуполі був терористичний акт, був підірваний один з автомобілів, співробітник СБУ постраждав і загинув”, — сказав А.Аваков.
У свою чергу Ю.Луценко зазначив, що цим працівником став керівник контртерористичного підрозділу донецького управління СБУ.
“Загинув у власному автомобілі, стався вибух, він втратив обидві ноги і від кровотечі помер у швидкій допомозі”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш внаслідок підриву автомобіля бойовиками.