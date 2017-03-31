Генпрокурор прокоментував загибель полковника СБУ в Маріуполі

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Співробітник Служби безпеки України помер від кровотечі внаслідок втрати обох ніг внаслідок вибуху автомобіля. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні в Маріуполі був терористичний акт, був підірваний один з автомобілів, співробітник СБУ постраждав і загинув”, — сказав А.Аваков.

У свою чергу Ю.Луценко зазначив, що цим працівником став керівник контртерористичного підрозділу донецького управління СБУ.

“Загинув у власному автомобілі, стався вибух, він втратив обидві ноги і від кровотечі помер у швидкій допомозі”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у Маріуполі загинув полковник Служби безпеки України Олександр Хараберюш внаслідок підриву автомобіля бойовиками.

Українські Національні Новини

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