Генпрокурор прокомментировал провал голосования в ВР за усовершенствование процедуры заочного осуждения

Ю.Луценко отметил, что в "ГПУ сделали все, чтобы начать судебные процессы над теми, кто грабил страну во времена Януковича, кто расстреливал Майдан, кто способствовал российской оккупации".

"Для принятия поправок, которые совершенствуют процедуру заочного осуждения согласно европейским нормам (законопроект 5610), ВР нашла только 225 голосов. Нету слов", - написал Генпрокурор в Facebook.

Напомним, Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект, который позволил бы начать процесс заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича.

Председатель ВР Андрей Парубий трижды ставил на голосование вопрос о включении в повестку дня проекта изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины №5610, но необходимых 226 голосов не набралось.