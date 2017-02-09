Генпрокурор прокоментував провал голосування у ВР за удосконалення процедури заочного засудження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко, коментуючи провал голосування у Верховній Раді України за удосконалення процедури заочного засудження, зазначив, що у нього немає слів, передає УНН.
Ю.Луценко наголосив, що у "ГПУ зробили все, щоб почати судові процеси над тими, хто грабував країну в часи Януковича, хто розстрілював Майдан, хто сприяв російській окупації".
"Для прийняття поправок, які удосконалюють процедуру заочного засудження згідно європейських норм (законопроект 5610), ВР знайшла лише 225 голосів. Нема слів", - написав Генпрокурор у Facebook.
Нагадаємо, Верховна Рада відмовилася розглядати проект закону, який дозволив би почати процес заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.
Голова ВР Андрій Парубій тричі ставив на голосування питання про включення до порядку денного проекту змін до Кримінального процесуального кодексу України №5610, але необхідних 226 голосів не набралося.