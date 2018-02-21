Генпрокурор поставил задачу в этом году завершить дела по чиновникам времен Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение этого года должны быть завершены досудебные расследования в отношении бывших высокопоставленных времен экс-президента Виктора Януковича, входящих в санационный список ЕС. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь об итогах работы органов прокуратуры Украины в 2017 году, передает корреспондент УНН.
"Весь санкционный список, который наши союзники из ЕС держат так много лет, не может держаться бесконечно. Этот год должен быть завершением всех дел чиновников Януковича из санационного списка. И это наша главная задача", - подчеркнул он.
Напомним, Генпрокурор настоял на том, что в этом году должно быть завершено следствие с выходом на заочное осуждение по Андрею Клюеву, Виктору Пшонке и его сыну Артему.
Также он надеется, что в ближайшее время суд одобрит заочное следствие в отношении Сергея Курченко и других.
Как сообщал УНН, Совет ЕС может исключить из перечня санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и 14 его соратников бывшего министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.