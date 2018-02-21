Генпрокурор поставив завдання цього року завершити справи щодо посадовців часів Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Протягом цього року мають бути завершені досудові розслідування щодо колишніх високопосадовців часів екс-президента Віктора Януковича, які входять до санаційного списку ЄС. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, звітуючи про підсумки роботи органів прокуратури України у 2017 році, передає кореспондент УНН.
“Весь санкційний список, котрий наші союзники з ЄС тримають так багато років, не може триматися безкінечно. Цей рік має бути закінченням усіх справ посадовців часів Януковича із санаційного списку. І це наше головне завдання”, — наголосив він.
Нагадаємо, Генпрокурор наполіг на тому, що цього року має бути завершене слідство з виходом на заочне засудження щодо Клюєва та Віктора Пшонки і його сина Артема.
Також він сподівається, що найближчим часом суд надасть дозвіл на заочне слідство щодо Сергія Курченка та інших.
Як повідомляв УНН, Рада ЄС може виключити з списку санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників колишнього міністра юстиції України Олену Лукаш і бізнесмена Сергія Клюєва.