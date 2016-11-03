Генпрокурор подписал представление о даче согласия ВР на привлечение к уголовной ответственности В.Новинского (дополнено)

Л.Сарган также напомнила, что "Генпрокуратура расследует « большое дело Януковича », одним из эпизодов которой узурпация власти и влияние на украинскую церковь".

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины подготовила представление в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключил, что в Верховную Раду Украины может поступить представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Вадима Новинского.

"Мы действительно на финишной прямой по делу, в котором Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного митрополита Владимира. В этом деле подозревается также и народный депутат Новинский. И очевидно это требует от меня ... представление в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с господина Новинского ", - сказал он.

Напомним, Ю.Луценко сообщил, что ГПУ завершает расследование дела по подозрению В.Януковича и В.Новинского о давлении на УПЦ.