Генпрокурор підписав подання про надання згоди ВР на притягнення до кримінальної відповідальності В.Новинського (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко сьогодні підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
Л.Сарган також нагадала, що "Генпрокуратура розслідує «велику справу Януковича», одним із епізодів якої є узурпація влади і вплив на українську церкву".
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України підготувала подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключив, що до Верховної Ради України може надійти подання про зняття недоторканності з народного депутата Вадима Новинського.
“Ми дійсно на фінішній прямій у справі, в якій Янукович підозрюється у незаконному тиску на Українську православну церкву з метою відсторонення від посади покійного митрополита Володимира. У цій справі підозрюється також і народний депутат Новинський. І очевидно це вимагає від мене...подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з пана Новинського”, — сказав він.
Нагадаємо, Ю.Луценко повідомив, що ГПУ завершує розслідування справи за підозрою В.Януковича та В.Новинського щодо тиску на УПЦ.