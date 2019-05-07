Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Венесуэлы проводят расследование по факту гибели пяти человек в ходе антиправительственных протестов, которые прошли в республике 30 апреля. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор республики Тарек Уильям Сааб в интервью телеканалу Venevision, передает УНН.
“Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются Генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения”, — сказал он.
Как отметил Сааб, в данный момент Генпрокуратура запросила ордера на арест 18 “военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре”, целью которого “была попытка государственного переворота”. Проведено 17 обысков.
Напомним, 30 апреля группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, только в столице страны пострадали десятки людей. После чего Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро.