Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 59180 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 87128 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100550 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102561 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125880 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112386 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138282 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144741 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130195 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130248 просмотра

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Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов

Генпрокуратура Венесуэлы расследует гибель пяти человек в ходе протестов

Киев  •  УНН

 • 7205 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Власти Венесуэлы проводят расследование по факту гибели пяти человек в ходе антиправительственных протестов, которые прошли в республике 30 апреля. Об этом сообщил в понедельник генеральный прокурор республики Тарек Уильям Сааб в интервью телеканалу Venevision, передает УНН.

“Были задержаны ориентировочно 233 человека, пять человек погибли. Все эти случаи расследуются Генпрокуратурой, и по ним будут вынесены заключения”, — сказал он.

Как отметил Сааб, в данный момент Генпрокуратура запросила ордера на арест 18 “военных и гражданских лиц, участвовавших в заговоре”, целью которого “была попытка государственного переворота”. Проведено 17 обысков.

Напомним, 30 апреля группа военных выступила на стороне оппозиции, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные выступления. Во время манифестаций, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками, только в столице страны пострадали десятки людей. После чего Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро.

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