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Генпрокуратура Венесуели розслідує загибель п'яти осіб в ході протестів

Генпрокуратура Венесуели розслідує загибель п'яти осіб в ході протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Влада Венесуели проводять розслідування за фактом загибелі п’яти осіб в ході антиурядових протестів, які пройшли в республіці 30 квітня. Про це повідомив у понеділок генеральний прокурор республіки Тарек Вільям Сааб в інтерв’ю телеканалу Venevision, передає УНН.

“Були затримані орієнтовно 233 людини, п’ятеро людей загинули. Всі ці випадки розслідуються Генпрокуратурою, і по ним будуть винесені укладення”, — сказав він.

Як зазначив Сааб, на цей момент генпрокуратура запросила ордери на арешт 18 “військових і цивільних осіб, які брали участь в змові”, метою якого "була спроба державного перевороту". Проведено 17 обшуків.

Нагадаємо, 30 квітня група військових виступила на стороні опозиції, після чого в країні поновилися масштабні антиурядові виступи. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, тільки в столиці країни постраждали десятки людей. Після чого Гуайдо визнав невдачу спроби повалення Мадуро.

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