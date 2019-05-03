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Ситуація у Венесуелі: більш ніж 300 постраждалих в ході акцій протесту

Ситуація у Венесуелі: більш ніж 300 постраждалих в ході акцій протесту

Київ • УНН

 • 10983 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Понад 300 людей постраждали в результаті зіткнень, що супроводжували акції протесту в Венесуелі у вівторок і середу. Такі дані оприлюднив у четвер в Twitter Альфредо Ромеро — глава неурядової організації (НУО) “Венесуельський кримінальний форум”, передає УНН.

“Четверо убитих, 240 затриманих, понад 300 постраждалих (включаючи вогнепальні поранення і інше) в ході маніфестацій з 30 квітня по 1 травня”, — написав він.

За даними НПО, двоє людей загинули в столичному окрузі та ще два — в штаті Арагуа. Двоє убитих — неповнолітні.

Акції протесту почалися в Каракасі і ряді інших міст Венесуели після того, як група військових виступила на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Як повідомляв УНН, президент Венесуели Ніколас Мадуро підтвердив свій намір прийняти спеціальний план змін в системі керівництва країною. Відповідну заяву він зробив на першотравневій демонстрації своїх прихильників, яка транслювалася на державному телебаченні.

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