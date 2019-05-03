Ситуация в Венесуэле: более 300 пострадавших в ходе акций протеста

“Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая”, — написал он.

По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два — в штате Арагуа. Двое убитых — несовершеннолетние.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свое намерение принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась на государственном телевидении.