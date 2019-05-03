Ситуация в Венесуэле: более 300 пострадавших в ходе акций протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Более 300 человек пострадали в результате столкновений, сопровождавших акции протеста в Венесуэле во вторник и среду. Такие данные обнародовал в четверг в Twitter Альфредо Ромеро — глава неправительственной организации (НПО) “Венесуэльский уголовный форум”, передает УНН.
“Четверо убитых, 240 задержанных, более 300 пострадавших (включая огнестрельные ранения и другое) в ходе манифестаций с 30 апреля по 1 мая”, — написал он.
По данным НПО, два человека погибли в столичном округе и еще два — в штате Арагуа. Двое убитых — несовершеннолетние.
Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Как сообщал УНН, президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил свое намерение принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась на государственном телевидении.