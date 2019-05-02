Мадуро заявив, що планує змінити принципи правління Венесуелою

“У суботу, 4 травня, і в неділю, 5 травня, я оголошую великий національний день діалогу, дії і пропозицій всіх представників народної влади, щоб вони розповіли боліваріанському уряду і Ніколасу Мадуро, що необхідно змінити, — заявив лідер Венесуели. — Я хочу прийняти план, щоб все змінити і поліпшити, щоб виправити помилки”. Чи є на даний момент будь-які конкретні пропозиції і ініціативи, Мадуро не повідомив.

У Каракасі та інших містах Венесуели у вівторок пройшли антиурядові виступи, що почалися після того, як група військових підтримала лідера опозиції Хуана Гуайдо. За останніми даними, в ході зіткнень, які супроводжують акції протесту в столиці Венесуели, постраждали до 80 людей.

Як повідомляв УНН, міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес, голова Верховного суду Майкель Морено і глава президентської гвардії Іван Ернандес вже не так відверто, як раніше, заявляють про готовність відмовити в підтримці президенту Боліваріанської Республіки Ніколасу Мадуро.