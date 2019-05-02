Мадуро заявил, что планирует изменить принципы руководства Венесуэлой

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104037 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108324 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111067 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112134 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139200 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114636 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139748 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144920 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130323 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130363 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 80388 просмотра
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 30722 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 93870 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

02:22 • 50945 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 105411 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 109649 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 139200 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 158438 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 170100 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 228340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 104037 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 63775 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 86960 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 101996 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 101872 просмотра
Актуальное
Мадуро заявил, что планирует изменить принципы руководства Венесуэлой

Мадуро заявил, что планирует изменить принципы руководства Венесуэлой

Киев  •  УНН

 • 10409 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter политика.

“В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, — заявил лидер Венесуэлы. — Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки”. Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали до 80 человек.

Как сообщал УНН, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкел Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес уже не так откровенно, как раньше, заявляют о готовности отказать в поддержке президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы