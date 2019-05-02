Мадуро заявил, что планирует изменить принципы руководства Венесуэлой

“В субботу, 4 мая, и в воскресенье, 5 мая, я объявляю великий национальный день диалога, действия и предложений всех представителей народной власти, чтобы они рассказали боливарианскому правительству и Николасу Мадуро, что необходимо изменить, — заявил лидер Венесуэлы. — Я хочу принять план, чтобы все изменить и улучшить, чтобы исправить ошибки”. Есть ли на данный момент какие-либо конкретные предложения и инициативы, Мадуро не сообщил.

В Каракасе и других городах Венесуэлы во вторник прошли антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных поддержала лидера оппозиции Хуана Гуайдо. По последним данным, в ходе столкновений, сопровождающих акции протеста в столице Венесуэлы, пострадали до 80 человек.

Как сообщал УНН, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкел Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес уже не так откровенно, как раньше, заявляют о готовности отказать в поддержке президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро.