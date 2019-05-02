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Міністр оборони Венесуели вже не так рішуче готовий відмежуватися від Мадуро - Помпео

Міністр оборони Венесуели вже не так рішуче готовий відмежуватися від Мадуро - Помпео

Київ • УНН

 • 10995 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес, голова Верховного суду Майкель Морено і глава президентської гвардії Іван Ернандес вже не так відверто, як раніше, заявляють про готовність відмовити в підтримці президенту Боліваріанської Республіки Ніколасу Мадуро. Це визнав держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телекомпанії NBC, повідомляє УНН.

За оцінкою Помпео, обстановка в Венесуелі “точно дуже мінлива”. “... Міністр оборони, голова Верховного суду Морено і глава президентської гвардії — кожен давав зрозуміти, що готовий покинути Мадуро. Вони дали це абсолютно ясно зрозуміти членам опозиції. А сьогодні вони позначали це не так відверто”, — стверджував глава зовнішньополітичного відомства США , інтерв’ю з яким записувалося 30 квітня.

Держсекретар США висловив надію на те, що, коли “пил осяде, вони (Лопес, Морено і Ернандес) виконають зобов’язання перед опозицією і зрозуміють, що дні Мадуро минули і для них залишатися з ним — це не найкращий шлях”.

Як повідомляв УНН, Помпео повідомив Лаврову, що “втручання РФ у Венесуелі дестабілізує відносини з США”.

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