Міністр оборони Венесуели вже не так рішуче готовий відмежуватися від Мадуро - Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно Лопес, голова Верховного суду Майкель Морено і глава президентської гвардії Іван Ернандес вже не так відверто, як раніше, заявляють про готовність відмовити в підтримці президенту Боліваріанської Республіки Ніколасу Мадуро. Це визнав держсекретар США Майкл Помпео в інтерв’ю телекомпанії NBC, повідомляє УНН.
За оцінкою Помпео, обстановка в Венесуелі “точно дуже мінлива”. “... Міністр оборони, голова Верховного суду Морено і глава президентської гвардії — кожен давав зрозуміти, що готовий покинути Мадуро. Вони дали це абсолютно ясно зрозуміти членам опозиції. А сьогодні вони позначали це не так відверто”, — стверджував глава зовнішньополітичного відомства США , інтерв’ю з яким записувалося 30 квітня.
Держсекретар США висловив надію на те, що, коли “пил осяде, вони (Лопес, Морено і Ернандес) виконають зобов’язання перед опозицією і зрозуміють, що дні Мадуро минули і для них залишатися з ним — це не найкращий шлях”.
Як повідомляв УНН, Помпео повідомив Лаврову, що “втручання РФ у Венесуелі дестабілізує відносини з США”.