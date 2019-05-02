Министр обороны Венесуэлы уже не так решительно готов отмежеваться от Мадуро - Помпео

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 104358 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 108672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 111404 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 112450 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 139695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114721 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144924 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130327 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130365 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Министр обороны Венесуэлы уже не так решительно готов отмежеваться от Мадуро - Помпео

Киев  •  УНН

 • 10993 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес уже не столь определенно, как раньше, заявляют о готовности отказать в поддержке президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC, сообщает УНН.

По оценке Помпео, обстановка в Венесуэле “точно очень переменчива”. “... Министр обороны, председатель Верховного суда Морено и глава президентской гвардии — каждый давал понять, что готов покинуть Мадуро. Они дали это совершенно ясно понять членам оппозиции. А сегодня они обозначали это не столь определенно”, — утверждал глава внешнеполитического ведомства США, интервью с которым записывалось 30 апреля.

Госсекретарь США выразил надежду на то, что, когда “пыль осядет, они (Лопес, Морено и Эрнандес) выполнят обязательства перед оппозицией и поймут, что дни Мадуро сочтены и для них оставаться с ним — это не лучший путь”.

Как сообщал УНН, Помпео сообщил Лаврову, что “вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США”.

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