Министр обороны Венесуэлы уже не так решительно готов отмежеваться от Мадуро - Помпео
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, председатель Верховного суда Майкель Морено и глава президентской гвардии Иван Эрнандес уже не столь определенно, как раньше, заявляют о готовности отказать в поддержке президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телекомпании NBC, сообщает УНН.
По оценке Помпео, обстановка в Венесуэле “точно очень переменчива”. “... Министр обороны, председатель Верховного суда Морено и глава президентской гвардии — каждый давал понять, что готов покинуть Мадуро. Они дали это совершенно ясно понять членам оппозиции. А сегодня они обозначали это не столь определенно”, — утверждал глава внешнеполитического ведомства США, интервью с которым записывалось 30 апреля.
Госсекретарь США выразил надежду на то, что, когда “пыль осядет, они (Лопес, Морено и Эрнандес) выполнят обязательства перед оппозицией и поймут, что дни Мадуро сочтены и для них оставаться с ним — это не лучший путь”.
Как сообщал УНН, Помпео сообщил Лаврову, что “вмешательство РФ в Венесуэле дестабилизирует отношения с США”.