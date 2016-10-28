Генпрокуратура совместно с Нацполицией провели антирейдерскую операцию в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Генеральной прокуратурой Украины совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции проведена антирейдерская операция на территории Днепропетровской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что неизвестные лица перерегистрировали право собственности четырех сельскохозяйственных обществ "Земля", "Александро-Владимирское", "Орион" и "Победа-Агро", которые расположены на территории Днепропетровской области. После чего с применением вооруженных "титушек" захватили указанные общества.
В дальнейшем, с использованием собственной и захваченной сельскохозяйственной техники, в сентябре-октябре собрали урожай подсолнуха и зерновых на сумму около 50 млн грн.
После установки этого факта и подтверждения подделки регистрационных документов правоохранителями была проведена спецоперация по освобождению захваченных обществ от рейдеров.
Так, в результате проведенных 30 обысков настоящему владельцу возвращены основные средства стоимостью около 250 млн грн, в том числе 33 единицы сельскохозяйственной техники, а также 2 тыс. тонн изъятого у злоумышленников зерна, которое они не успели реализовать.
Следственные действия продолжаются. Принимаются меры к возвращению другого имущества потерпевших, установления организаторов и исполнителей рейдерского захвата и привлечения их к уголовной ответственности.