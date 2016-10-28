Генпрокуратура спільно з Нацполіцією провели антирейдерську операцію на Дніпропетровщині

Встановлено, що невідомі особи перереєстрували право власності чотирьох сільськогосподарських товариств “Земля”, “Олександро-Володимирське”, “Оріон” та “Победа-Агро”, які розташовані на території Дніпропетровської області, на набувача. Після чого із застосуванням озброєних “тітушок” захопили указані товариства.

У подальшому, з використанням власної та захопленої сільськогосподарської техніки, у вересні-жовтні зібрали врожай соняшнику та зернових на суму близько 50 млн грн.

Після установлення цього факту та підтвердження підроблення реєстраційних документів правоохоронцями було проведено спецоперацією по звільненню захоплених товариств від рейдерів.

Так, у результаті проведених 30 обшуків дійсному власнику повернуто основні засоби вартістю близько 250 млн грн, у тому числі 33 одиниці сільськогосподарської техніки, а також 2 тисячі тонн вилученого у зловмисників зерна, яке вони не встигли реалізувати.

Слідчі дії тривають. Вживаються заходи до повернення іншого майна потерпілих, встановлення організаторів та виконавців рейдерського захоплення та притягнення їх до кримінальної відповідальності.