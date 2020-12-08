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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 26910 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 84719 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102259 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118299 просмотра

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Офис Генпрокурора подозревает Бориса Кауфмана в финансировании так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Офис Генпрокурора подозревает Бориса Кауфмана в финансировании так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 42985 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Против одесского бизнесмена Бориса Кауфмана продолжается досудебное расследование о причастности к финансированию так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщает "ГолосUA", информирует УНН.

Так в 2017 году, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное расследование установило, что с 2012 года по настоящее время действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (теперь - "Тедис Украина") является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

"Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациям "ДНР" - "ЛНР", - заявил Луценко.

По данным ОГП, несмотря на запрет СНБО и НБУ, через счета фирм-транзитеров за 2015-2017 годы выведено 2,5 млрд гривен. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, владельцем ООО "Тедис" является одесский бизнесмен Борис Кауфман, которого в СМИ называют новым хозяином Одессы.

26 ноября "Радио Свобода" выпустило расследование, в котором говорится, что Кауфман активно встречается с высокопоставленными украинскими чиновниками. Так в расследовании говорится, что 17 ноября Кауфман посетил Офис Президента, а сразу после встречи - к нему в офис приехал вице-премьер Украины Олег Уруский.

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Украинские Национальные Новости

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