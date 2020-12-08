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Офіс Генпрокурора підозрює Бориса Кауфмана у фінансуванні так званих "ДНР" і "ЛНР"

Офіс Генпрокурора підозрює Бориса Кауфмана у фінансуванні так званих "ДНР" і "ЛНР"

Київ • УНН

 • 42993 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Проти одеського бізнесмена Бориса Кауфмана триває досудове розслідування про причетність до фінансування так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє "ГолосUA", інформує УНН.

Так у 2017-му році, тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування встановило, що з 2012 року по теперішній час дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.

"Під впливом Кесаєва на ключові посади у ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного із постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР"-"ЛНР", - заявив Луценко.

За даними ОГП, незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд гривень. На даний момент розслідування триває.

Нагадаємо, власником ТОВ "Тедіс" є одеський бізнесмен Борис Кауфман, якого у ЗМІ називають новим господарем Одеси.

26 листопада "Радіо Свобода" випустило розслідування, у якому говориться, що Кауфман активно зустрічається з високопоставленими українськими чиновниками. Так у розслідуванні йдеться, що 17 листопада Кауфман відвідав Офіс Президента, а відразу після зустрічі - до нього в офіс приїхав віце-прем'єр України Олег Уруський.

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