Офіс Генпрокурора підозрює Бориса Кауфмана у фінансуванні так званих "ДНР" і "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Проти одеського бізнесмена Бориса Кауфмана триває досудове розслідування про причетність до фінансування так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це повідомляє "ГолосUA", інформує УНН.
Так у 2017-му році, тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що досудове розслідування встановило, що з 2012 року по теперішній час дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (тепер - "Тедіс Україна") є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон.
"Під впливом Кесаєва на ключові посади у ТОВ "Тедіс" призначено осіб, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного із постачальників зброї терористичним організаціям "ДНР"-"ЛНР", - заявив Луценко.
За даними ОГП, незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів за 2015-2017 роки виведено 2,5 млрд гривень. На даний момент розслідування триває.
Нагадаємо, власником ТОВ "Тедіс" є одеський бізнесмен Борис Кауфман, якого у ЗМІ називають новим господарем Одеси.
26 листопада "Радіо Свобода" випустило розслідування, у якому говориться, що Кауфман активно зустрічається з високопоставленими українськими чиновниками. Так у розслідуванні йдеться, що 17 листопада Кауфман відвідав Офіс Президента, а відразу після зустрічі - до нього в офіс приїхав віце-прем'єр України Олег Уруський.