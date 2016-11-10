Генпрокуратура Нью-Йорка продолжает расследование против Д.Трампа, несмотря на победу в выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман заявил, что продолжит расследование дел против Дональда Трампа, несмотря на его победу на президентских выборах в США, передает УНН со ссылкой на Politico.
"Проблемы Дональда Трампа с законом никуда не исчезли, несмотря что он был избран президентом США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пресс-секретарь Э.Шнейдермана рассказал, что в нью-йоркской прокуратуре "нет никаких изменений по делам против Трампа" после выборов президента США.
"Идет апелляционный процесс дела по университету Трампа", - сообщила пресс-секретарь мэра города Эми Спитальник.
Сообщается, что в пресс-службу Д.Трампа было отправлено электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако в пресс-службе не ответили.
Сейчас в Нью-Йорке ведутся два расследования против миллиардера. Одно из них касается благотворительного фонда Д.Трампа, где следствие зафиксировало "сомнительные операции".