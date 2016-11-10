Генпрокуратура Нью-Йорку продовжує розслідування проти Д.Трампа, не зважаючи на перемогу у виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Генпрокурор Нью-Йорка Ерік Шнейдерман заявив, що продовжить розслідування справ проти Дональда Трампа, не зважаючи на його перемогу президентських виборах у США, передає УНН з посиланням на Politico.
“Проблеми Дональда Трмапа із законом нікуди не зникли, не зважаючи що він був обраний президентом США”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прес-секретар Е.Шнейдермана розповів, що у нью-йоркській прокуратурі “немає жодних змін у справах проти Трампа” після виборів президента США.
“Триває апеляційний процес справи щодо університету Трампа”, — повідомила прес-секретар мера міста Емі Спітальник.
Повідомляється, що у прес-службу Д.Трампа було надіслано електронного листа з проханням прокоментувати ситуацію. Однак у прес-службі не відповіли.
Наразі в Нью-Йорку ведуться два розслідування проти мільярдера. Одне з них стосується благодійного фонду Д.Трампа, де слідство зафіксувало “сумнівні операції”.