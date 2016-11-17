Генпрокуратура направила в НАПК материалы по некоторым нардепам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Генеральная прокуратура Украины направила в Национальное агентство по предупреждению коррупции материалы в отношении народных депутатов, которые несвоевременно подали или вообще не подали информацию об изменениях в имущественном состоянии. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
По результатам обработки сведений Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, установлены факты непредставления и несвоевременного представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии народных депутатов Украины и других субъектов декларирования.
Так, четыре народных депутата Украины, которые после 1 сентября 2016 года приобрели транспортные средства или получили доход от отчуждения недвижимого или движимого имущества, в десятидневный срок не сообщили об этом Национальному агентству по предупреждению коррупции путем представления электронного сообщения в Реестр.
Сообщается, что один из народных избранников не сообщил НАПК о покупке мотоцикла Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс грн, а второй автомобиль Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 0,5 млн грн.
Другой народный депутат Украины не подал электронное уведомление о получении дохода в размере 100 тыс. грн от отчуждения автомобиля Lexus LX 570, 2010 г.в.
Несмотря на то, что согласно ст. 255 КУоАП протоколы об указанном виде правонарушений уполномочены составлять должностные лица НАПК, Генпрокуратура направила в агентство материалы в отношении субъектов декларирования, нарушивших требования финансового контроля.