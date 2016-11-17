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Генпрокуратура направила до НАЗК матеріали стосовно деяких нардепів

Генпрокуратура направила до НАЗК матеріали стосовно деяких нардепів

Київ • УНН

 • 6768 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України направила до Національного агентства з питань запобігання корупції матеріали стосовно народних депутатів, які несвоєчасно подали або взагалі не подали інформацію про зміни в майновому стані. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.

За результатами опрацювання відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, встановлено факти неподання та несвоєчасного подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані народних депутатів України та інших суб’єктів декларування.

Так, чотири народні депутати України, які після 1 вересня 2016 року придбали транспортні засоби або отримали дохід від відчуження нерухомого або рухомого майна, у десятиденний строк не повідомили про це Національне агентство з питань запобігання корупції шляхом подання електронного повідомлення до Реєстру.

Повідомляється, що один з народних обранців не повідомив НАЗК про придбання мотоциклу Harley-Davidson, 2012 року випуску за 141 тис грн, а другий— автомобіля Toyota Land Cruiser, 2012 року випуску за 0,5 млн грн.

Інший народний депутат України не подав електронне повідомлення про отримання доходу в розмірі 100 тис. грн від відчуження автомобіля Lexus LX 570, 2010 р.в.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 255 КУпАП протоколи про зазначений вид правопорушень уповноважені складати посадові особи НАЗК, Генпрокуратура направила до агентства матеріали стосовно суб’єктів декларування, які порушили вимоги фінансового контролю.

Українські Національні Новини

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