Генпрокуратура должна сделать все, чтобы Руслана Тарпана экстрадировали в Украину - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины должна сделать все, чтобы экс-депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана - главного подозреваемого по делу хищения госсредств на проекте “Глубоководный выпуск”, экстрадировали в Украину. Об этом журналистам УНН заявил народный депутат Михаил Бондарь.
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“Генеральная прокуратура обязана экстрадировать его (Тарпана - ред.). Они же не являются частной структурой той или иной власти, которая пришла на данный момент, они являются правоохранительным органом, который отстаивает законность. То ли ГПУ, ГБР или НПУ или САП или НАБУ - они, в первую очередь, должны исполнять закон, а не какие-то там пожелания той или иной власти, определенных руководителей подразделений, которые, имея в данный момент большое влияние на решение того или иного органа”, - сказал он, комментируя вопрос экстрадиции Тарпана в Украину.
Добавим
После того, как суд избрал Тарпану меру пресечения в виде заочного ареста, в прокуратуре Одесской области завили об отсутствии препятствий к старту процедуры экстрадиции подозреваемого.
Сейчас адвокаты Тарпана обжаловали заочный арест своего клиента и апелляционная инстанция должна вынести свое решение 4 февраля (запланировано судебное заседание - ред.).
В прокуратуре Одесской области, в свою очередь, уточнили, что запрос "о международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию подозреваемого лица" будут готовить после решения апелляционного суда относительно заочного ареста Тарпана.
Напомним
По информации следствия, Тарпан, скорее всего, может скрываться в ОАЭ или в Республике Болгария (имеет гражданство Болгарии - ред.).
Он уехал из Украины в 2017 году и больше сюда не возвращался. Находится в розыске уже 4 года. А в конце 2021 года Тарпан был объявлен и в международный розыск также.