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Генпрокуратура має зробити все, щоб Руслана Тарпана екстрадували в Україну - нардеп

Генпрокуратура має зробити все, щоб Руслана Тарпана екстрадували в Україну - нардеп

Київ • УНН

 • 31054 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Генеральна прокуратура України повинна зробити все, аби ексдепутата одеської міськради Руслана
Тарпана - головного підозрюваного у справі розкрадання держкоштів на проекті “Глибоководний випуск”, екстрадували в Україну. Про це журналістам УНН заявив народний депутат Михайло Бондар.

Цитата

“Генеральна прокуратура зобов’язана екстрадувати його (Тарпана, - ред.). Вони ж не є приватною структурою тої чи іншої влади, яка прийшла на даний момент, вони є правоохоронним органом, який відстоює законність. Чи то ГПУ, чи ДБР чи НПУ чи САП чи НАБУ – вони в першу чергу мають виконувати закон, а не якісь там побажання тої чи іншої влади, чи певних керівників підрозділів, які, маючи в даний момент великий вплив на рішення того чи іншого органу”, - сказав він, коментуючи питання екстрадиції Тарпана в Україну.

Додамо

Після того, як суд обрав Тарпану запобіжний захід у вигляді заочного арешту, у прокуратурі Одеської області завили про відсутність перешкод до старту процедури екстрадиції підозрюваного.

Наразі адвокати Тарпана оскаржили заочний арешт свого клієнта і апеляційна інстанція має винести своє рішення 4 лютого (заплановане судове засідання - ред.).

В прокуратурі Одеської області, своєю чергою, уточнили, що запит "про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Об'єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію підозрюваної особи" готуватимуть після рішення апеляційного суду щодо заочного арешту Тарпана.

Нагадаємо

За інформацією слідства, Тарпан, скоріш за все, може переховуватися в ОАЕ або в Республіці Болгарія (має громадянство Болгарії, - ред.).

Він виїхав з України у 2017 році і більше сюди не повертався. Перебуває в розшуку вже 4 роки. А наприкінці 2021 року Тарпан був оголошений і в міжнародний розшук також.

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