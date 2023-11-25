Геноцид украинского народа: МВД обнародовало уникальные уголовные дела по каннибализму в 1932-1933 годах

Министерство внутренних дел Украины в проекте "Реальная история" обнародуются уникальные документы - уголовные дела о людоедстве в период Голодомора, пишет УНН.

В государственном архиве Министерства внутренних дел Украины хранятся 1022 дела по каннибализму в 1932-1933 годах. Стоит заметить, это только количество уголовных дел, открытых советской милицией. Были и групповые случаи.

"Я бы очень хотела, чтобы те материалы, которые сегодня открыты, дали толчок для серьезных исторических правовых и других научных исследований. Это очень серьезный пласт для исследований физиологов, психиатров. Это доведение человека до каннибализма. Я бы очень хотела. очень хотела, чтобы наше общество через такую призму приняло эти факты. Люди, которые прибегали к каннибализму - это жертвы Голодомора", - подчеркнула Государственный секретарь МВД Инна Ящук.

Среди обнародованных документов - дело Сторчеус Анны Ивановны. Из-за голода умер ее муж и трое детей. Последнего четвертого ребенка, девочку по имени Надежда, женщина убила и съела.

Особенность всех дел заключается в их политизации и фальсификации. То есть внешне они соответствовали законодательству. Формально было проведено расследование, установлен факт преступления, выявлены виновные. Однако жертв, людей доведенных режимом до каннибализма, осуждали за совершение убийства.

Механизмы искусственного голода и факт доведения людей до отчаяния и обезумения в материалах дел не документируется. Психиатрические экспертизы почти не проводятся, зато медики в выводах пишут "вид туповатый, глаза блестят". Так, к примеру, говорилось в деле от мая 1933 года по обвинению женщины по имени Марцелина Антоновна.

Кроме того, среди архивных дел - немало касаются трупоедства.

"Так было в деле Яровой М. К. В материалах дела указано, что после смерти малолетнего ребенка от голода, вместо захоронения был обнаружен факт трупоедства", - говорится в сообщении МВД.

Явление каннибализма получило распространение в пик Голодомора, однако в делах голод замалчивается, как таковой. Зато в материалах дел прослеживается очевидный фокус режима - люди, которые обвинены в каннибализме, не хотели вступать в колхозы или имели недостаточно трудодней. Также, жертвами режима становились украинцы, которые имели "неподходящее" классовое и социальное происхождение.

В документах прослеживаем "имеет 30 трудодней, деклассированный, разложившийся, дефективный элемент", "украинка, беспартийная, малограмотная, лодир".

В целом из более чем тысячи дел есть единичные случаи, когда человека направляли на психиатрическое лечение. Абсолютное большинство - отправляли в лагеря НКВД на строительство Беломорско-Балтийского канала.

"Важно, что МВД смогло эти исторические документы сохранить. Каждая семья имеет свою историю Голодомора. Когда умирало по 5, а то и 10 детей. Семьи были в то время достаточно большие, однако не было чего есть. Когда забирали последний колосок. Об этом мы должны говорить. И говорить не только нашим детям в Украине, не только помнить, а и говорить всему миру. Чтобы такое не повторилось", - отмечает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Подробнее о обнародованных материалах и расследовании дел о людоедстве - смотрите в материале.