Генинспектор Бундесвера: погодные условия пока мешают наступлению Украины

Цитата

"Мне объяснили, как ведется фронтовая битва. Земля все еще топкая и сырая. На некоторых полях еще есть большие озера. За последние недели еще не было условий для всестороннего наступления", - сказал Бройер.

"Но из всех разговоров мне стало ясно, что планы украинского наступления ведутся", - добавил он.

Детали

По словам Бройера, во время встречи с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, он понял, что планирование наступления украинских войск "идет полным ходом".

Также во время встречи Бройер заверил, что поддержка Украины является главным приоритетом. Как отмечает Handelsblatt, Генеральный инспектор Бундесвера сказал: "Я не чувствовал усталости от войны, наоборот почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней".

Напомним

На прошлой неделе Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный встретился с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Бройером. Стороны обсудили ситуацию на передовой, а также военное усиление.