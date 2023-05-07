Залужний зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний зустрівся з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром. Сторони обговорили ситуацію на передовій, а також військове посилення, передає УНН.
Цитата
“Був радий вітати цього тижня в Україні з офіційним візитом Генерального інспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра. Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території. Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння”, – написав Залужний в Telegram.
Деталі
Залужний також висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16.
Також генерали акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, а також домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення обороноздатності України.
Доповнення
Керівник Міноборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що танки Leopard 1, які Данія та Німеччина пообіцяли передати ЗСУ будуть готові до бойових дій в Україні вже на початку червня.